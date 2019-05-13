Toplam 9 milyar dolar yatırım bedeliyle faaliyete alınan Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi'nin en büyük ayağını oluşturan Osmangazi Köprüsü, ekonomiye katkısıyla adından söz ettiriyor. Köprü, ekonomiye 15 ayda 2 milyar TL kazandırdı.

Kaynak: haberinburada....