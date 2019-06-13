’OSMANLI TORUNU’ BORİS JOHNSON, THERESA MAY’İN YERİNE GÖZ DİKTİ! AÇIK ARA FARKLA İLK SIRADA
İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin genel başkanlığı için bugün partinin meclis grubunda yapılan ilk oylamada, eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson 114 oyla ve açık farkla ilk sırada yer aldı. Salı günü yapılacak oylamada yedi aday yarışacak.
Kaynak: haberinburada....
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