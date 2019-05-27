OSMANLISPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ OSMAN ÖZKÖYLÜ’DEN MELİH GÖKÇEK İTİRAFI
1. Lig play-off yarı finalinde, Gazişehir Gaziantep'e penaltılar sonrasında elenen Osmanlıspor'un hocası Osman Özköylü, maç sonu sitem etti. Özköylü, “Nefret edilen, dışlanan bir takım olduklarını“ açıkladı.
Spor Toto 1. Lig Play Off yarı final rövanş maçında Gazişehir Gaziantep'e elenen Osmanlıspor Teknik direktörü Osman Özköylü maç sonunda basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Kaynak: haberinburada....
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