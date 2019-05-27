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Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü’Den Melih Gökçek İtirafı
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Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü’den Melih Gökçek İtirafı

OSMANLISPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ OSMAN ÖZKÖYLÜ’DEN MELİH GÖKÇEK İTİRAFI

1. Lig play-off yarı finalinde, Gazişehir Gaziantep'e penaltılar sonrasında elenen Osmanlıspor'un hocası Osman Özköylü, maç sonu sitem etti. Özköylü, “Nefret edilen, dışlanan bir takım olduklarını“ açıkladı.

Tarih : 27 Mayıs 2019, 15:20
Puan Ver : Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü’Den Melih Gökçek İtirafı(8/10)4

Spor Toto 1. Lig Play Off yarı final rövanş maçında Gazişehir Gaziantep'e elenen Osmanlıspor Teknik direktörü Osman Özköylü maç sonunda basın mensuplarının sorularını cevapladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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