Son Dakika! Van’Da Kaybolan 7 Yaşındaki Evin’İn Cansız Bedenine Ulaşıldı!
Fenerbahçe İçin Sürpriz Adriano İddiası
Yoğun Bakımdaki Anne Gözlerini Açtı, Bebeğinin Sır Ölümü Aydınlandı!
Son Dakika! Merkez Bankası Döviz Fonları Zorunlu Karşılıkları 200 Baz Puan Artırdı
Son 3 Ayda Tavuk Fiyatlarına Gelen Yüzde 50 Zam, Hem Vatandaşı Hem De Esnafı İsyan Ettirdi
Sürmene’De İlkel Yöntemlerle Yapılan Köprüden Geçen Vatandaşlar Korku Dolu Anlar Yaşıyor
Josef Sural’In Ailesine Ödenecek Tazminat Belli Oldu
Son Dakika! 23 Haziran’Da Yarışacak Aday Sayısı Kesinleşti
İşte Fatih Terim’İn Yeni Sözleşmesi Ve Kazanacağı Ücret
Merkez Bankasının Hamlesi Sonrası Dolar Düşüşe Geçti
Trakya’Da Doğal Gazdan Sonra Kömür De Bulundu
Liverpool İçin Ramos İddiası
İstanbul’Da Hangi Aday Önde? Son Anket Geldi
Diagne’Nin Paylaşımı Fatih Terim’İ Çileden Çıkardı
Anne Ve Babasını Siyanürlü Şerbetle Öldüren Cani Evladın Cezaevinde 1 Gün Kaldığı Ortaya Çıktı
Salih Uçanlı Empoli Küme Düştü
Kemerle Saldıran Sürücünün Yediği Yumrukla Nakavt Olduğu An Kamerada!
Selahattin Demirtaş, ’İstanbul’Da Aday Olsaydınız Ne Yapardınız?’ Sorusuna Cevap Verdi
Renault Ve Fiat Chrysyler Ortaklık Görüşmeleri Yürütüyor
Bitcoin Yılın Rekor Düzeyini Gördü

Otagarda Bilet Bulamayınca Bunalıma Giren Adam, Büfeden Aldığı Ekmek Bıçağıyla Boğazını Kesti

OTAGARDA BİLET BULAMAYINCA BUNALIMA GİREN ADAM, BÜFEDEN ALDIĞI EKMEK BIÇAĞIYLA BOĞAZINI KESTİ

Muğla otogarında bunalıma giren adam bir büfeden aldığı ekmek bıçağıyla boğazını kesti.

Tarih : 27 Mayıs 2019, 09:50
Puan Ver : Otagarda Bilet Bulamayınca Bunalıma Giren Adam, Büfeden Aldığı Ekmek Bıçağıyla Boğazını Kesti(10/10)6

Muğla otogarında, Antalya'ya gitmek için bilet bulamadığı belirtilen Aycan Yetişkin, bunalıma girerek bir büfeden aldığı ekmek bıçağıyla boğazını kesti. Hastaneye kaldırılan Yetişkin'in hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















Etiketler: Otagarda  Bilet  Bulamayınca  Bunalıma  Giren  Adam  Büfeden  Aldığı  Ekmek  Bıçağıyla  Boğazını  
Kesti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER