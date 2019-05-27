OTAGARDA BİLET BULAMAYINCA BUNALIMA GİREN ADAM, BÜFEDEN ALDIĞI EKMEK BIÇAĞIYLA BOĞAZINI KESTİ
Muğla otogarında bunalıma giren adam bir büfeden aldığı ekmek bıçağıyla boğazını kesti.
Muğla otogarında, Antalya'ya gitmek için bilet bulamadığı belirtilen Aycan Yetişkin, bunalıma girerek bir büfeden aldığı ekmek bıçağıyla boğazını kesti. Hastaneye kaldırılan Yetişkin'in hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: haberinburada....
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