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Otel sahibi olan Nusret Gökçe’nin ilk işi bakın ne oldu!

OTEL SAHİBİ OLAN NUSRET GÖKÇE’NİN İLK İŞİ BAKIN NE OLDU!

Saltbae hareketiyle dünya çapında bir üne kavuşan sosyete kasabı Nusret Gökçe, Park Hyatt otelini satın alır almaz ailesiyle birlikte otelin önünde fotoğraf çektirdi.

Tarih : 25 Mart 2019, 00:40
Puan Ver : Otel Sahibi Olan Nusret Gökçe’Nin İlk İşi Bakın Ne Oldu!(10/10)6

Saltbae hareketiyle fenomen haline gelen Nusret Gökçe, Park Hyatt oteli satın aldı. Nusret satın alma işleminin ardından ailesini yeni mekanına getirdi ve o anları takipçilerinin beğenisine sundu.

AİLESİYLE BİRLİKTE POZ VERDİ

Nusr-et restoranlarının sahibi Nusret Gökçe, İstanbul Maçka'da bulunan Park Hyatt otelini satın aldı....

















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