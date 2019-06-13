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Otel ve sahil tel örgülerle ayrıldı, olan turistlere oldu!

OTEL VE SAHİL TEL ÖRGÜLERLE AYRILDI, OLAN TURİSTLERE OLDU!

Antalya'da parsel tartışması nedeniyle tel örgülerle sahilden ayrılan 5 yıldızlı otele gelen turistler hayatlarının şokunu yaşadı. Otelden denize geçişin tamamen kapanması nedeniyle zorluk çeken turistler, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydederek,

Tarih : 13 Haziran 2019, 20:00
Puan Ver : Otel Ve Sahil Tel Örgülerle Ayrıldı, Olan Turistlere Oldu!(9/10)5

Antalya'nın Kemer ilçesinde, kiracı ve kiraya veren firmanın yetkilileri arasındaki parsel tartışması nedeniyle 5 yıldızlı otel, sahilden tel örgülerle ayrıldı. Otele tatile gelen turistler, sahil bölümüyle oteli birbirinden ayıran tel örgüler yüzünden mağdur oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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