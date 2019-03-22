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Otelde Odasına Gizli Kamera Koyup Cinsel İlişki Görüntülerini Canlı Yayınladılar

OTELDE ODASINA GİZLİ KAMERA KOYUP CİNSEL İLİŞKİ GÖRÜNTÜLERİNİ CANLI YAYINLADILAR

Güney Kore'de otel odalarına yerleştirilen kameralarla gizlice çekilen cinsel içerikli görüntülerin internette canlı akışla yayımlandığı ortaya çıktı. 4 kişinin gözaltına alındığı skandal dünyayı ayağa kaldırdı.

Tarih : 22 Mart 2019, 14:00
Puan Ver : Otelde Odasına Gizli Kamera Koyup Cinsel İlişki Görüntülerini Canlı Yayınladılar(7/10)3

Güney Kore'deki gizli kamera rezaleti dünyayı ayağa kaldırdı. Ülkedeki 30 otelde bulunan 42 odada kalan bin 600 konuğun görüntülerinin gizli kamera ile kayda alındığı ortaya çıktı. Ülkeyi sarsan skandalın ardından 4 kişinin gözaltına alındı....

















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