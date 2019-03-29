Epilepsi ve otizm hastası olan 9 yaşındaki Oğusan Alatürk, hayırseverlerin yardımlarını bekliyor. Maddi durumlarından dolayı Oğusan'ın ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını ifade eden Oğusan'ın annesi, “Çok zor durumdayız. Hayırseverden oğlumun tedavi masraf