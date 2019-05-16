Bursa'daki bir meslek lisesinde öğretmen olan Muharrem Karapınar yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Koyu renk araçların, açık renklilere göre 10-12 derece daha fazla ısındığını ve bu nedenle klima kullanımının arttığını belirten Karapınar, “Açık renkli araçlar hem ekonominize hem de çevreye daha yararlı“ dedi.

Kaynak: haberinburada....