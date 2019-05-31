Tayland'da meydana gelen kazada, sürücüsü sollama yapan bir otomobil, önündeki kamyonete çarptı. Çarpma ile taklalar atan kamyonetteki bir bebek yola savruldu. Kazaya neden olan sürücü otomobiliyle olay yerinden hızla kaçarken, çevredekiler yola savrulan bebek ve araç sürücüsüne yardım etti....



































