Otomotiv devi Fiat Chrysler, Kanada'da bulunan minivan fabrikasında bir vardiyayı iptal edeceğini ve bin 500 kişinin işine son vereceğini açıkladı.

Fiat Chrysler Kanada'da bin 500 kişiyi işten çıkaracak. Şirket, Kanada'nın Ortario eyaletinde bulunan minivan fabrikasında bir vardiyayı iptal edeceğini ve bunun sonucu olarak çalışan sayısını bin 500 kişi azaltacağını açıkladı.

Kaynak: haberinburada....