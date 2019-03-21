Beyaz eşya, otomotiv, konut, tapu harcı ve mobilya alımlarında uygulanan ve 31 Mart tarihinde sona erecek olan ÖTV ve KDV indirimi Cumhurbaşkanı kararıyla 31 Aralık 2019 tarihine uzatıldı. Söz konusu karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

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