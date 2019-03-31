Eski Başbakan Tansu Çiller, yerel seçimler için oyunu Sarıyer Yeniköy İlkokulu'nda kullandı. Çiller, oy kullanırken sırada bekletildiği için özür dileyen görevlilere, “Milleti beklemek benim için şereftir. Aksini yapıp öncelik tanısaydınız kabul etmezdim“