OYUN OYNARKEN ÜZERLERİNE KAYNAR SÜT DÖKÜLEN İKİZLERDEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ
Konya'da üzerine kaynar süt dökülen ikiz kardeşlerden minik Efe, kontrol amacıyla hastaneye götürülürken yolda fenalaşarak hayatını kaybetti.
Konya'nın Ereğli ilçesinde, ikiz kardeşler oyun oynarken üzerlerine kaynar süt dökülerek haşlandı. Bir hafta boyunca tedavi gören ikizler, taburcu edildi. Minik Tuncer Efe, kontrol amacıyla hastaneye götürülürken yolda fenalaşarak hayatını kaybetti....
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