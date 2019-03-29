TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve bir döneme damga vuran Leyla ile Mecnun dizisinde Erdal Bakkal karakterini canlandıran Cengiz Bozkurt, oyunun rengini belli etti. Bozkurt, CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş'a oy vereceğini açıkladı.