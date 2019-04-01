OYUNCU GÜVEN HOKNA’NIN ALDIĞI OY ORANI SEVENLERİNİ ŞAŞIRTTI!
Demokratik Sol Parti tarafından İstanbul Üsküdar'da belediye başkan adayı olarak gösterilen ünlü oyuncu Güven Hokna aldığı oy oranıyla sevenlerini şaşırttı.
Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Hayriye Tekin karakteriyle hafızana kazınan ve DSP tarafından Üsküdar'da belediye başkan adayı olarak gösterilen Güven Hokna, aldığı oy oranıyla şaşırttı.
ALDIĞI OY ORANIYLA ŞAŞIRTTI
Siyasete atılan Güven Hokna'nın Üsküdar'da aldığı oy herkesi şaşırttı. Sandıkların yüzde 65'inin açıldığı an itibariyle Güven Hokna'nın aldığı oy oranı yüzde 0,94'te kaldı....
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