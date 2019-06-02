Sevgilisi Melis Sütşurup’U Aldattığı Söylenen Mustafa Sandal İddialara Son Noktayı Koydu
Oyuncu Halit Ergenç Trafikte Sözlü Ve Fiziksel Saldırıya Uğradı
Oyuncu Halit Ergenç’E Sözlü Ve Fiziksel Saldırıda Bulunan İki Kişi Gözaltına Alındı
Hakkari’Den Kahreden Haber! 2 Askerimiz Şehit Oldu, 1 Askerimiz Yaralandı
Saadet Partisi’Nden Bakan Soylu’Ya Yanıt: Dün Dündür, Bugün Bugündür
Şampiyonlar Ligi Finali’Nde Sahaya Giren Wolanski’Nin Takipçi Sayısı Uçtu
Son Dakika! Tottenham’I 2-0 Yenen Liverpool, Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Oldu
Pınar Altuğ’Dan Hemcinslerine Ter Uyarısı: Kokarca Gibi Dolaşmayın
Seksenler Dizisinin Bekçi Bekir’İ 20 Bin İftariyelik Dağıttı
Kadın Fenomen, Şampiyonlar Ligi Finalinde Sahaya Girdi
Muhammed Salah, Şampiyonlar Ligi Tarihine Geçti
Cani Adam, Kuaförde Çalışan Eşini Kıskançlık Yüzünden Vurduğunu Söyledi
Motosikletli Saldırganlar, Fırının Önünde Bekleyen Kadına Kurşun Yağdırdı! O Anlar Kamerada
İstanbul Seçim Anketi Sonuçları! 4 Anket Şirketi İstanbul’Daki Son Durumu Açıkladı!
Mhp’Den Bedelli Askerlik İçin Yaş Önerisi: 27 Yaşını Bitirenlere Öncelik Tanınmalı
Ovit Yolunda Asfalt Sıcaktan Eridi
Fiyatların Düşmesiyle Pazarlara Bayram Havası Geldi
Oyuncu Halit Ergenç’E Trafikte Saldırının Görüntüleri Ortaya Çıktı
Eski Sevgiliden İğrenç Tuzak! Çıplak Videolarını Çekip Arkadaşlarına Gönderdi
Aynı Noktada 1 Saat Arayla 2 Kaza! Vatandaşlar İsyan Etti

Oyuncu Halit Ergenç’e sözlü ve fiziksel saldırıda bulunan iki kişi gözaltına alındı

OYUNCU HALİT ERGENÇ’E SÖZLÜ VE FİZİKSEL SALDIRIDA BULUNAN İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Oyuncu Halit Ergenç'e trafikte sözlü ve fiziksel saldırıda bulunduğu iddia edilen iki kişi gözaltına alındı.

Tarih : 02 Haziran 2019, 01:10
Puan Ver : Oyuncu Halit Ergenç’E Sözlü Ve Fiziksel Saldırıda Bulunan İki Kişi Gözaltına Alındı(9/10)5

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan ünlü oyuncu, “Bugün sabah saatlerinde trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde seyreden bir araç içerisinden inen iki kişinin tehdit, hakaret ve fiziksel saldırısına uğramış bulunmaktayım. Konu ile ilgili resmi makamlar nezdinde gerekli işlemleri başlattım. Trafik kurallarını ihlal ederek, toplumun güvenliğini tehdit eden bu davranış biçimiyle ilgili tüm yasal haklarımı kullanarak, konunun takipçisi olacağımın bilinmesini isterim“ dedi....

















Etiketler: Oyuncu  Halit  Ergenç’E  Sözlü  Ve  Fiziksel  Saldırıda  Bulunan  İki  Kişi  Gözaltına  
Alındı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER