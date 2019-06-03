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Oyuncu Hazal Kaya’Dan Yıllar Sonra Gelen Aşk-I Memnu İtirafı: Hiç Sevmedim
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Oyuncu Hazal Kaya’dan yıllar sonra gelen Aşk-ı Memnu itirafı: Hiç sevmedim

OYUNCU HAZAL KAYA’DAN YILLAR SONRA GELEN AŞK-I MEMNU İTİRAFI: HİÇ SEVMEDİM

Yakın zamanda anne olmaya hazırlanan Hazal Kaya, konuk olduğu Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler programında Aşk-ı Memnu hakkında şaşırtan bir itirafta bulundu.

Tarih : 03 Haziran 2019, 11:40
Puan Ver : Oyuncu Hazal Kaya’Dan Yıllar Sonra Gelen Aşk-I Memnu İtirafı: Hiç Sevmedim(5/10)1

Başarılı oyuncu Hazal Kaya, YouTube kanalında yayınlanan ve sunuculuğunu Zeynep Ocak'ın yaptığı Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmele'in konuğu oldu. Yayınlandığı döneme damga vuran ve kariyerinde büyük rol oynayan Aşk-ı Memnu hakkında konuşan Kaya, yıllar sonra kimsenin bilmediği bir gerçeği söyleyerek canlandırdığı Nihal karakterini hiç sevmediğini anlattı.

“AŞK-I MEMNU BÜYÜLÜ“

YouTube kanalında yayınlanan programda samimi halleriyle dikkat çeken Hazal Kaya, kariyerinde büyük başarı sağlayan Aşk-ı Memnu hakkında konuştu....

















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