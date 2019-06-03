Yakın zamanda anne olmaya hazırlanan Hazal Kaya, konuk olduğu Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler programında Aşk-ı Memnu hakkında şaşırtan bir itirafta bulundu.

Başarılı oyuncu Hazal Kaya, YouTube kanalında yayınlanan ve sunuculuğunu Zeynep Ocak'ın yaptığı Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmele'in konuğu oldu. Yayınlandığı döneme damga vuran ve kariyerinde büyük rol oynayan Aşk-ı Memnu hakkında konuşan Kaya, yıllar sonra kimsenin bilmediği bir gerçeği söyleyerek canlandırdığı Nihal karakterini hiç sevmediğini anlattı.

“AŞK-I MEMNU BÜYÜLÜ“

YouTube kanalında yayınlanan programda samimi halleriyle dikkat çeken Hazal Kaya, kariyerinde büyük başarı sağlayan Aşk-ı Memnu hakkında konuştu....



































