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Oyuncu Melisa Aslı Pamuk’un Adnan Oktar’ın Programına Konuk Olduğu Video Sosyal Medyayı Salladı

OYUNCU MELİSA ASLI PAMUK’UN ADNAN OKTAR’IN PROGRAMINA KONUK OLDUĞU VİDEO SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Çarpışma dizisinin Cemre'si Melisa Aslı Pamuk'un yıllar önce Adnan Oktar'la çekilen videosu sosyal medyayı salladı.

Tarih : 23 Mart 2019, 17:50
Puan Ver : Oyuncu Melisa Aslı Pamuk’Un Adnan Oktar’In Programına Konuk Olduğu Video Sosyal Medyayı Salladı(10/10)6

Show TV'de yayınlanan Çarpışma dizisinde oynadığı Cemre karakteriyle adından söz ettiren Melisa Aslı Pamuk ile Adnan Oktar yıllar önce çekilen videosu ortaya çıktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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