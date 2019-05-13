Oyuncu Müge Boz sevgilisi Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le evlilik için ilk adımı attı. Güzel oyuncu ve Caner Erdeniz'in, nikah detayları belli oldu.

Hadi yarışması ile gündemde olan oyuncu Müge Boz ile Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz evleniyor. Ekranların aranan yüzü olan oyuncu Müge Boz ile Caner Erdeniz önceki akşam aile arasında yapılan nişan töreniyle yüzük taktı.

Kaynak: haberinburada....