Usta oyuncu Nurgül Belgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe'ye başkan olarak en çok Ali Koç'u yakıştırdığı itiraf etti.

Fenerbahçe'de 4 Nisan'da startı verilen FENER OL kampanyası kapsamında bir yayın gerçekleştirildi ve takım için para toplanmaya başlandı. Bu kampanya ile gündeme gelen Fenerbahçe hakkında bir yorum da rol aldığı dizi ve filmlerdeki başarılarıyla adından sıkça söz ettiren usta oyuncu Nilgün Belgün'den geldi.

Kaynak: haberinburada....