Oyuncu Sermiyan Midyat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Büyük Ada ziyareti sırasında gittiği eğlence mekanında Ahmet Kaya'nın şarkısını istediği için şarkıcı Nev'in kendisine sandalye attığını anlattı.

Film dünyasında yer aldığı başarılı projelerle adından sıklıkla söz ettiren Sermiyan Midyat, Twitter hesabından şarkıcı Nev ile yaşadığı tartışmayı anlattı. Midyat, Ahmet Kaya'nın Kum Gibi şarkısını istediği sırada Nev'in kendisine sandalye attığını iddia etti.

“KAFAMIZA SANDALYE ATTI“

Twitter hesabından yaşadığı olayı anlatan oyuncu, “Bir soluk için gelinen ada ziyaretinde faşizmin bu kadar ayyuka çıktığına şahit olmak ne kötü! Ahmet Kaya'nın “kum gibi“ şarkısını söyleme arzusu, Nev adlı entel dantel şarkıcı tarafından bu kez de kafamıza sandalye atarak tepkilendi! Susacak mıyız? Sonuna kadar Kum Gibi“ dedi....



































