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Oyunculuğa Ara Veren Burak Hakkı’nın Yeni İşi Belli Oldu!

OYUNCULUĞA ARA VEREN BURAK HAKKI’NIN YENİ İŞİ BELLİ OLDU!

Bir dönem Show TV'de yayınlanan Dudaktan Kalbe dizisi ile adını tüm Türkiye'ye duyuran Burak Hakkı, müstakbel eşi Hara Pappa'nın ülkesine meyve sebze satmaya karar verdi.

Tarih : 25 Mayıs 2019, 01:30
Puan Ver : Oyunculuğa Ara Veren Burak Hakkı’Nın Yeni İşi Belli Oldu!(8/10)4

Kariyerine Diriliş Ertuğrul, Dudaktan Kalbe, Bir Günah Gibi adlı dizileri ekleyen, son olarak ise Kanal D'de yayınlanan İkizler: Memo Can'da izleyici karşısına çıkan Burak Hakkı, Çanakkale'de çiftlik kurup organik tarıma başlamıştı. Bu işi paraya dökmek isteyen Hakkı, ürettiklerini Yunan nişanlısı Hara Pappa'nın memleketine satma kararı aldı.

EVLENECEĞİNİ DUYURMUŞTU

2017'den beri Yunan model Hara Pappa ile aşk yaşayan Burak Hakkı, geçtiğimiz yıl Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü'nde satın aldığı 35 bin metrekarelik arsaya çiftlik kurmuştu....

















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