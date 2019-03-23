Galatasaray'dan Stuttgart'a 11 milyon euro karşılığında transfer olan Ozan Kabak'ın Stuttgart küme düşerse kiralık olarak Galatasaray'a geri dönebilir.

Ozan Kabak için yapılan anlaşmada sürpriz bir madde olduğu ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların altyapısından yetişen ve sezon başında teknik direktör Fatih Terim'in forma şansı verdiği genç yetenek Ozan Kabak, ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri olmuştu.

Kaynak: haberinburada....