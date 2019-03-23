OZAN KABAK, GALATASARAY’A GERİ DÖNEBİLİR
Galatasaray'dan Stuttgart'a 11 milyon euro karşılığında transfer olan Ozan Kabak'ın Stuttgart küme düşerse kiralık olarak Galatasaray'a geri dönebilir.
Ozan Kabak için yapılan anlaşmada sürpriz bir madde olduğu ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların altyapısından yetişen ve sezon başında teknik direktör Fatih Terim'in forma şansı verdiği genç yetenek Ozan Kabak, ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri olmuştu.
Kaynak: haberinburada....
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