OZAN KABAK İÇİN RESMİ AÇIKLAMA: ELİMİZDE TUTMAMIZ ZOR
Devre arasında Galatasaray'dan 11 milyon euro bonservis bedeliyle Stuttgart'a transfer olan ve geçen günlerde küme düşme üzüntüsü yaşayan Ozan Kabak bir transfer daha yapabilir.
Kaynak: haberinburada. ....
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