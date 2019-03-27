Sarı kırmızılı ekibin 11 milyon euro karşılığındaStuttgart'a sattığı Ozan Kabak için sürpriz bir transfer haberi yapıldı. Alman ekibi Stuttgart ile ara transfer döneminde sözleşme imzalayan milli yıldızın yeni adresini olarak dev kulübü gösterdiler.

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