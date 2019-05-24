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Ozan Tufan, Sergen Yalçın’ın Olay Açıklamalarına 3 Ay Sonra Cevap Verdi!

OZAN TUFAN, SERGEN YALÇIN’IN OLAY AÇIKLAMALARINA 3 AY SONRA CEVAP VERDİ!

Ozan Tufan, Sergen Yalçın'ın 13 Şubat'ta, “Ozan Tufan 13 aydır top oynamıyor, onu futbolcu olduğuna ikna etmeye çalışıyoruz“ sözlerine “Hatırlattı“ diyerek cevap verdi.

Tarih : 24 Mayıs 2019, 18:20
Puan Ver : Ozan Tufan, Sergen Yalçın’In Olay Açıklamalarına 3 Ay Sonra Cevap Verdi!(6/10)2

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a kiraladığı Ozan Tufan, eski günlerine dönüyor. Genç oyuncu uzun bir aradan sonra milli takım kadrosuna seçildi. Ozan sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu....

















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