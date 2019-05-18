Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, bir komiser yardımcısı şehit oldu, 2 polis de yaralandı. Çatışmada 2 terörist de etkisiz hale getirildi.

Kaynak: haberinburada....