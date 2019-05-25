Erzurum Valisi Otay Memiş, yılın 6 ayı kayak yapmaya elverişli, kar kalitesi ve uzun pistleri ile önemli kayak merkezlerinden olan Palandöken'e Türkiye'nin en uzun zipline tesisinin inşa edileceğini söyledi.

Kaynak: haberinburada. ....