Maltepe'de dün iki grup arasında güpegündüz çıkan silahlı çatışmanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şahıslar vatandaşların adeta arasından birbirine ateş açarken, çocuklar ve kadınlar panikle etrafa kaçışıyor. Öte yandan çatışmada seken kurşunlardan bir kadın sırtından yaralandı....



































