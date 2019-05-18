İstanbul Eyüp'te depo önünde çıkan park yeri tartışmasında silahlı bir saldırgan baba ile oğlunu tehdit etti. Tartışma sonrası baba ve oğlunun kalabalık bir grubun tekme tokat saldırısına uğradığı anlar kameralara yansıdı.

İstanbul Eyüp'te araçlarını geçici olarak deponun önüne park eden baba oğul ve silahlı bir saldırgan tarafından tehdit edildi. Yaşanan tartışması sonrası baba Osman Pir ve oğlunun depo önünde toplanan bir grup tarafından tekme tokatlı saldırıya uğradığı anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Kaynak: haberinburada....