PATRONDAN ÇALIŞANLARINA ’AYAĞA KALKMADIN’ DAYAĞI!
Beşiktaş'ta ünlü bir eğlence mekanında akılalmaz bir olay yaşandı. Bilet satış bölümünde görevli biri kadın iki çalışan, mekan sahibi tarafından ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle dayak yedi, diğer çalışanlar ise duruma müdahale etmedi.
İstanbul Beşiktaş'ta ünlü bir eğlence mekanının bilet satış bölümünde görevli biri kadın iki çalışan, mekan sahibi tarafından ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle dayak yedi. Olay sırasında mekanda çalışan diğer işçiler ise duruma seyirci kaldı.
Kaynak: haberinburada....
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