Irak'ın kuzeyinde devam eden ve 14'üncü gününe giren Pençe Harekatı kapsamında terör örgütü PKK'ya ait sığınak, barınak, mağara, EYP ve mühimmatlar imha edildi. Komandoların, Hakurk'a girerek 43 teröristi etkisiz hale getirdiği Pençe Harekatı kapsamında terör örgütü PKK'ya ait sığınak, barınak, mağara, el yapımı patlayıcı (EYP) ve mühimmatlara imha etmeye devam ediyor. Harekat kapsamında terör örgütü PKK'ya ait pek çok mağara ve sığınaklar imha edildi....



































