PENÇE HAREKATI’NDA ŞEHİT OLAN ASKERLERİMİZ MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI
Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Pençe Harekatı'nda şehit olan Piyade Teğmen Raşit Aydın ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan'ın cenazeleri, Hakkari'de düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından (TSK), Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Pençe' operasyonu kapsamında teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Raşit Aydın (28) ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan'ın (28) cenazeleri, Hakkari'de düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.
Kaynak: haberinburada. ....
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