Pentagon, Türkiye’Nin S-400’Ler İçin Ortak Çalışma Grubu Kurulması Önerisini Reddetti
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PENTAGON, TÜRKİYE’NİN S-400’LER İÇİN ORTAK ÇALIŞMA GRUBU KURULMASI ÖNERİSİNİ REDDETTİ


Pentagon, Türkiye’nin S-400’ler için ortak çalışma grubu kurulması önerisini reddetti
Tarih : 01 Haziran 2019, 01:20
Puan Ver : Pentagon, Türkiye’Nin S-400’Ler İçin Ortak Çalışma Grubu Kurulması Önerisini Reddetti(8/10)4

CNN'in Ulusal Güvenlik Muhabiri Ryan Browne'nin ulaştığı Pentagon açıklamasına göre, ABD'li yetkililer Türkiye'nin önerdiği S-400 ortak çalışma grubu kurulması teklifini reddetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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