PERU’DA 8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ
Güney Amerika ülkesinde meydana gelen depremin büyüklüğü değişti, 7.5'ten 8'e güncellendi. Sarsıntı çok geniş bir alanda hissedildi.
Güney Amerika ülkesi Peru'nun orta kesiminde 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, sarsıntı yerin 117 kilometre altında gerçekleşti.
Kaynak: haberinburada....
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