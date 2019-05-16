Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'a 11 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Kurul, Çaykur Rizesporlu Samudio'ya 2 maç, Teknik Direktör Okan Buruk'a 13 bin lira ve Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'a da 20 bin