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PFDK, Hasan Şaş’a 8 maç men cezası verdi

PFDK, HASAN ŞAŞ’A 8 MAÇ MEN CEZASI VERDİ

PFDK, Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'a Medipol Başakşehir maçında yaşanan olaylar nedeniyle 8 maç men cezası verdi.

Tarih : 30 Mayıs 2019, 17:20
Puan Ver : Pfdk, Hasan Şaş’A 8 Maç Men Cezası Verdi(10/10)6

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Hasan Şaş'a, sportmenliğe aykırı hareketi, görevliye yönelik saldırısı ve tekerrürü nedeniyle 8 maç ceza verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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