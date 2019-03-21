PFDK, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a Antalyaspor maçında rakip takım oyuncusuna yönelik hareketi nedeniyle 2 maç men ve 13 bin TL para cezası verdi.

PFDK, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a Antalyaspor maçında rakip takım oyuncusuna yönelik hareketi nedeniyle 2 maç men ve 13 bin TL para cezası verdi. Konyasporlu Skubic de 2 ceza aldı.

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