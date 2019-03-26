Piar Araştırma, Marmara ve Karadeniz bölgesinde yer alan 9 ilde CATO yöntemi ile yaptığı araştırma sonuçlarını yayınladı. Yaş ve cinsiyet kotası uygulanarak yapılan araştırmaya 9639 kişi katılım gösterdi.

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