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Pınar Altuğ’dan hemcinslerine ter uyarısı: Kokarca gibi dolaşmayın

PINAR ALTUĞ’DAN HEMCİNSLERİNE TER UYARISI: KOKARCA GİBİ DOLAŞMAYIN

Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan oyuncu Pınar Altuğ, “Hanımlar; saçınızı yaptırıp, yüzünüze makyaj yapıp kokarca gibi dolaşmayın“ açıklamasıyla tepkilerin odağı oldu.

Tarih : 02 Haziran 2019, 00:10
Puan Ver : Pınar Altuğ’Dan Hemcinslerine Ter Uyarısı: Kokarca Gibi Dolaşmayın(10/10)6

Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından takipçilerine yaz uyarısı yaptı ve bakımlarına özen göstermelerini istedi. Altuğ'un o paylaşımı özellikle kadınlardan büyük tepki topladı.

İSYAN ETTİ

Çocuklar Duymasın dizisinin başrol oyuncusu Pınar Altuğ, Instagram hesabından ilginç bir uyarıda bulundu....

















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