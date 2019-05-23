6 gün önce Espiye ilçesi kırsalında teslim olan Kawa kod adlı PKK'lı terörist Bahrüz Düdükkanlı, 16 yaşındaki Eren Bülbül'ün şehit edilmesi olayına ilişkin itirafta bulundu. “Olayda şehit olan 16 yaşındaki Eren Bülbül'e neden ateş ettiniz“ sorusuna cevap veren terörist, “Biz onu istihbaratçı zannettik ve ateş ettik“ dedi.

Kaynak: haberinburada....