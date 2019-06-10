Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Çobanpınar bölgesinde yeni yapılan yol inşaatında karakol inşaatında çalışan işçilere, İran tarafından PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silah ve roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 işçi hayatını kaybetti, bir işçi de yaralandı.

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