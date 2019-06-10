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PKK’lı teröristler yol çalışması yapan işçilere saldırdı: 2 ölü, 1 yaralı

PKK’LI TERÖRİSTLER YOL ÇALIŞMASI YAPAN İŞÇİLERE SALDIRDI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI

Hakkari'de yol inşaatına çalışan işçiler PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ise yaralandı.

Tarih : 10 Haziran 2019, 23:20
Puan Ver : Pkk’Lı Teröristler Yol Çalışması Yapan İşçilere Saldırdı: 2 Ölü, 1 Yaralı(5/10)1

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Çobanpınar bölgesinde yeni yapılan yol inşaatında karakol inşaatında çalışan işçilere, İran tarafından PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silah ve roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 işçi hayatını kaybetti, bir işçi de yaralandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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