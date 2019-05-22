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PKK’lı Teröristlerin Eren Bülbül’ün Evinden Çaldığı Eşyalar, Sığınakta Bulundu

PKK’LI TERÖRİSTLERİN EREN BÜLBÜL’ÜN EVİNDEN ÇALDIĞI EŞYALAR, SIĞINAKTA BULUNDU

Karadeniz kırsalında yürütülen operasyonlarda teslim olan Kawa kod adlı terörist Behrüz Düdükkaya'nın sorgusu sürüyor. Teröristin yer göstermesiyle tespit edilen depolarda 2 yıl önce Maçka'da PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Eren Bülbül'

Tarih : 22 Mayıs 2019, 17:20
Puan Ver : Pkk’Lı Teröristlerin Eren Bülbül’Ün Evinden Çaldığı Eşyalar, Sığınakta Bulundu(7/10)3

Karadeniz kırsalında, güvenlik güçlerinin yürüttüğü bahar operasyonları kapsamında, geçen hafta Giresun'un Espiye ilçesinde teslim olan 'Kawa' kod adlı İran uyruklu PKK'lı terörist Behrüz Düdükkaya'nın sorgusu sürüyor. Teröristin yer göstermesiyle daha önce tespit edilen 2 sığınak ve 5 deponun ardından, 1 sığınak ile 4 depo daha imha edildi. Depolarda, 2 yıl önce Trabzon Maçka ilçesinde PKK tarafından açılan ateş sonucu kurşunların hedefi olarak şehit edilen Eren Bülbül'ün evinden çalınan erzakın da olduğu ortaya çıktı....

















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