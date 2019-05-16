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Polimetre’den 23 Haziran Seçimi İçin Çarpıcı Anket: En Az 500 Bin Fark Öngörüyoruz

POLİMETRE’DEN 23 HAZİRAN SEÇİMİ İÇİN ÇARPICI ANKET: EN AZ 500 BİN FARK ÖNGÖRÜYORUZ

Polimetre'nin kurucusu Mehmet Günal Ölçer, Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki 13 bin oy farkının en az 500 bine çıkabileceğini belirterek, “Bu farkın İmamoğlu lehine en az 500 bin olacağını, hatta bir milyona kadar çıkabileceğini öngörüyoruz“ d

Tarih : 16 Mayıs 2019, 01:30
Puan Ver : Polimetre’Den 23 Haziran Seçimi İçin Çarpıcı Anket: En Az 500 Bin Fark Öngörüyoruz(10/10)6

23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçiminde İmamoğlu ile Yıldırım arasındaki oy farkının az olması küçük partilerin önemini artırdı. Partiler ayrıca sandığa gitmeyenleri de kazanmaya yönelik strateji kuruyor. İttifak dışında kalan küçük partilerin oy potansiyellerini değerlendiren veri analisti Polimetre'nin kurucusu Mehmet Günal Ölçer, Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasında 13 bin oy farkının en az 500 bine çıkabileceğini belirterek, “Bu farkın İmamoğlu lehine en az 500 bin olacağını, hatta bir milyona kadar çıkabileceğini öngörüyoruz“ diyor....

















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