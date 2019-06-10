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Polis çevirmesine takılan 16 yaşındaki sürücü: Çok fazla acılı kanat yedim

POLİS ÇEVİRMESİNE TAKILAN 16 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ: ÇOK FAZLA ACILI KANAT YEDİM

Kanada'da 16 yaşındaki bir sürücü, saatte yaklaşık 170 kilometre hızla araba kullandığı için polis tarafından durduruldu. Sürücü, “acil bir şekilde tuvaleti kullanması gerektiği için“ hız yaptığını ifade etti.

Tarih : 10 Haziran 2019, 15:00
Puan Ver : Polis Çevirmesine Takılan 16 Yaşındaki Sürücü: Çok Fazla Acılı Kanat Yedim(10/10)6

Kanada'da 16 yaşındaki bir sürücü saatte yaklaşık 170 kilometre hızla araba kullandığı için polis tarafından durduruldu. Sürücü, “acil bir şekilde tuvaleti kullanması gerektiği için“ hız yaptığını ifade etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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