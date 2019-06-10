POLİS ÇEVİRMESİNE TAKILAN 16 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ: ÇOK FAZLA ACILI KANAT YEDİM
Kanada'da 16 yaşındaki bir sürücü, saatte yaklaşık 170 kilometre hızla araba kullandığı için polis tarafından durduruldu. Sürücü, “acil bir şekilde tuvaleti kullanması gerektiği için“ hız yaptığını ifade etti.
Kanada'da 16 yaşındaki bir sürücü saatte yaklaşık 170 kilometre hızla araba kullandığı için polis tarafından durduruldu. Sürücü, “acil bir şekilde tuvaleti kullanması gerektiği için“ hız yaptığını ifade etti.
Kaynak: haberinburada....
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