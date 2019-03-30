Bursa'da, polisin “dur“ ihtarına uymayarak otomobil ile kaçan stajyer sürücü, 1 saat süren kovalamacanın ardından yakalandı. Alkollü olduğu tespit edilen sürücüye 20 bin TL ceza kesilirken ehliyetine el konuldu. Otomobil ise trafikten men edildi.