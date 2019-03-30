Fatih'te uygulama yaptıkları taksideki Özbekistan uyruklu I. K. (27) isimli kadının yanında kimliği olmadığı gerekçesiyle ekip aracına alınıp 4 saat alıkonulup cinsel istismarda bulunulması ve bin 400 TL parasının alınmasına ilişkin 1'i tutuklu 5 polisin yargılandığı davada, savcı mütalaasını bildirdi....



































