POLİSİ ÖLDÜREN ASTSUBAYA MÜEBBET HAPİS İSTENDİ
Çekmeköy'de silahlı kavgaya girdiği polis memurunu öldürdüğü gerekçesi ile “kasten adam öldürme“ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan astsubay için müebbet hapis cezası istendi.
Esas hakkındaki mütalaasını veren savcı, sanık Aslan S. 'nin olay yerinden ayrılma imkanı bulunduğu halde ayrılmayarak eylemine devam edip Süleyman A. 'ya 7'si öldürücü nitelikte 8 kurşun sıktığını gerekçe göstererek meşru müdafaa hakkından yararlanma imkanının bulunmadığını belirtti....
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