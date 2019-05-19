Antalya'da, yunus timleri durumundan şüphelendikleri bir kadını durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan kadın koşarak evlerinin önüne bekleyen kızının kucağına siyah bir poşet atıp kaçmaya çalıştı.

Antalya'da uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen 2 kadın yunus timleri tarafından suçüstü yakalandı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan kadın koşarak evlerinin önüne bekleyen kızının kucağına siyah bir poşet atıp kaçmaya çalıştı. Anne, kızın üzerinde yapılan aramada toplam 52 paket uyuşturucu madde ele geçirildi....



































